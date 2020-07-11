«Осасуна» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Сельта».
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.78.
«Сельта» напрочь завалила первую часть сезона, зато потом постепенно выправила ситуацию. В 13 встречах «кельты» проиграли всего два раза, попутно сумев испортить жизнь «Севилье» (2:1), «Реалу» (2:2), «Реалу Сосьедад» (1:0), «Барселоне» (2:2) и мадридскому «Атлетико» (1:1). Коллекция скальпов солидная.
Сейчас подопечные Оскара Гарсии на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отрыв от зоны вылета — четыре очка, причём «Мальорке» в ближайшем туре встречаться с «Севильей». Сельта» традиционно удачно играет с «Осасуной» — две победы и три ничьи в пяти матчах.
Мирный исход устроит обе команды, так что можно не мудрить и проверить прекрасный коэффициент 3.25. Вариант попроще — тотал больше 2 гола за 1.78. Во-первых, обе команды находятся в комфортном положении и могут позволить себе не ждать у моря погоды.
Во-вторых, в четырёх последних матчах с участием «Сельты» голы непременно забивались в обе стороны. На «обе забьют» букмекеры дают солидный 2.03, но линия на тотал позволяет подстраховаться на случай счёта 2:0. Так и сделаем".
- 11 июля 2020
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 10 июля 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:28
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:41
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 9 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00