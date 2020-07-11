«Осасуна» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Сельта».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.78.

«Сельта» напрочь завалила первую часть сезона, зато потом постепенно выправила ситуацию. В 13 встречах «кельты» проиграли всего два раза, попутно сумев испортить жизнь «Севилье» (2:1), «Реалу» (2:2), «Реалу Сосьедад» (1:0), «Барселоне» (2:2) и мадридскому «Атлетико» (1:1). Коллекция скальпов солидная.



Сейчас подопечные Оскара Гарсии на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отрыв от зоны вылета — четыре очка, причём «Мальорке» в ближайшем туре встречаться с «Севильей». Сельта» традиционно удачно играет с «Осасуной» — две победы и три ничьи в пяти матчах.



Мирный исход устроит обе команды, так что можно не мудрить и проверить прекрасный коэффициент 3.25. Вариант попроще — тотал больше 2 гола за 1.78. Во-первых, обе команды находятся в комфортном положении и могут позволить себе не ждать у моря погоды.



Во-вторых, в четырёх последних матчах с участием «Сельты» голы непременно забивались в обе стороны. На «обе забьют» букмекеры дают солидный 2.03, но линия на тотал позволяет подстраховаться на случай счёта 2:0. Так и сделаем".