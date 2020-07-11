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Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй: дата боя UFC 251, прогнозы и ставки букмекеров

Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй: дата боя UFC 251, прогнозы и ставки букмекеров
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Бой Александр Волкановски — Макс Холлоуэй состоится 12 июля 2020 года. Титульный поединок в полулёгкой весовой категории пройдёт в рамках UFC 251. Начало — не ранее 07:00 мск. В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ.

Букмекеры считают фаворитом боя Волкановски: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.46, успех Холлоуэя идёт за 2.80, ставки на ничью принимаются за 51.0.

В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги с экс-чемпионом промоушена Жозе Альдо. В главном бое ивента сойдутся Камару Усман и Хорхе Масвидаль.

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Первый бой состоялся в декабре 2019 года и продлился все пять раундов.
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