«Наполи» — «Милан»: где будет трансляция матча, во сколько начало, прогнозы и ставки

12 июля в матче 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимает «Милан». Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.65.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

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