ЦСКА — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на матч 28-го тура чемпионата России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.97.
«Леонид Слуцкий против своей бывшей команды. Думаю, нас ждёт ультразащитный матч от «Рубина». Команда в обороне играет круто – 3 матча не пропускает. Забила за эти три матча мало – всего два мяча. Но оба победные: с «Оренбургом» и с «Краснодаром». Причём забивает один и тот же человек.
Но в любом случае сейчас Слуцкий будет иметь дело с самой горячей командой лиги. ЦСКА забивает много. И я думаю, что Виктор Гончаренко и Сергей Овчинников прекрасно понимают, как играть против команды, которая так низко будет защищаться.
Методы, чтобы вскрыть такую оборону, у ЦСКА сейчас имеются. И те люди, которые за это отвечают, в отличной форме.
Прежде всего я имею в виду Николу Влашича. Чалов наконец начал забивать. Это действительно большое событие для молодого форварда. И я думаю, что его огненные бутсы будут светиться и в игре с «Рубином».
Думаю, что матч, против «Краснодара», который отнял очень много сил, должен сказаться на «Рубине». И ЦСКА победит, может быть, и нелегко, но постарается сделать это изящно.
Поэтому играю Ф1 (-1) за 1.97».
- 12 июля 2020
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