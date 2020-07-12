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ЦСКА — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на матч 28-го тура чемпионата России

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на матч 28-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.97.

«Леонид Слуцкий против своей бывшей команды. Думаю, нас ждёт ультразащитный матч от «Рубина». Команда в обороне играет круто – 3 матча не пропускает. Забила за эти три матча мало – всего два мяча. Но оба победные: с «Оренбургом» и с «Краснодаром». Причём забивает один и тот же человек.

Но в любом случае сейчас Слуцкий будет иметь дело с самой горячей командой лиги. ЦСКА забивает много. И я думаю, что Виктор Гончаренко и Сергей Овчинников прекрасно понимают, как играть против команды, которая так низко будет защищаться.

Методы, чтобы вскрыть такую оборону, у ЦСКА сейчас имеются. И те люди, которые за это отвечают, в отличной форме.

Прежде всего я имею в виду Николу Влашича. Чалов наконец начал забивать. Это действительно большое событие для молодого форварда. И я думаю, что его огненные бутсы будут светиться и в игре с «Рубином».

Думаю, что матч, против «Краснодара», который отнял очень много сил, должен сказаться на «Рубине». И ЦСКА победит, может быть, и нелегко, но постарается сделать это изящно.

Поэтому играю Ф1 (-1) за 1.97».

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