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«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на лондонское дерби 35-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на лондонское дерби 35-го тура АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: гол Обамеянга за 2.15.

«Дерби Северного Лондона — довольно яркое событие, несмотря на пустые трибуны. «Тоттенхэм» и «Арсенал» играют после разных кампаний.

«Тоттенхэм» с «Борнмутом» сыграл отвратительно, Моуринью психанул на пресс-конференции, на флеш-интервью: «Отвалите от меня, я великий», — примерно так. А как отвалить, если команда не наносит ни одного удара в створ, хотя все в строю – Кейн, Сон. Ладно бы без них, но с ними?! Что творится с «Тоттенхэмом», непонятно: 2 победы в 8 матчах.

В «Арсенале» другой расклад. Кажется, Артета нашел правильное сочетание состава. Команда далека от решения главной задачи на сезон, однако нащупала свою игру.

Заострил бы внимание на Обамеянге — в 3 матчах и 3 гола. Думаю, он будет рвать и метать в дерби. Сейчас оборона «Тоттенхэма» выглядит плохо. «Борнмут» это подтвердил, каким-то чудом не выиграв матч. Думаю, Обамеянг, как главная ударная сила «Арсенала», в этом матче забьет. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга».

«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ
В 9 из 13 последних лондонских дерби непременно забивали обе стороны.
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