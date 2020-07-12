«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на лондонское дерби 35-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».



Ставка: гол Обамеянга за 2.15.

«Дерби Северного Лондона — довольно яркое событие, несмотря на пустые трибуны. «Тоттенхэм» и «Арсенал» играют после разных кампаний.



«Тоттенхэм» с «Борнмутом» сыграл отвратительно, Моуринью психанул на пресс-конференции, на флеш-интервью: «Отвалите от меня, я великий», — примерно так. А как отвалить, если команда не наносит ни одного удара в створ, хотя все в строю – Кейн, Сон. Ладно бы без них, но с ними?! Что творится с «Тоттенхэмом», непонятно: 2 победы в 8 матчах.



В «Арсенале» другой расклад. Кажется, Артета нашел правильное сочетание состава. Команда далека от решения главной задачи на сезон, однако нащупала свою игру.



Заострил бы внимание на Обамеянге — в 3 матчах и 3 гола. Думаю, он будет рвать и метать в дерби. Сейчас оборона «Тоттенхэма» выглядит плохо. «Борнмут» это подтвердил, каким-то чудом не выиграв матч. Думаю, Обамеянг, как главная ударная сила «Арсенала», в этом матче забьет. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга».