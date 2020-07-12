«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 28-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».



Ставка: победа «Ростова» за 1.76



«Ростов» в матче с «Уфой» удивил со знаком «минус». Перед рестартом сезона был уверен, что команда Карпина поборется за третье, лигочемпионское место, а сейчас вдруг выясняется, что там какой-то непорядок: команда играет в энергозатратный футбол, активно прессингует, но в условиях жары это потерялось, некоторые игроки заболели. Потенциал ростовчан выше, но они теряют очки, а ЦСКА поймал этот момент и претендует на их место. «Краснодар» и ЦСКА, по-моему, оттеснят «Ростов».



В предстоящем матче у команды Карпина хорошие шансы на победу. Ростовчане обычно играют в быстрый футбол, а на синтетике это делать сложно, тем более в жару. Но это вряд ли помешает им обыграть хозяев поля. «Оренбург», похоже, в этом сезоне вылетит из РПЛ, у команды мало шансов уйти с последнего места в таблице. В домашнем матче, считаю, «Оренбург» не сможет набрать ни одного очка".

«Оренбург» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Мамаев и Ионов продолжат борьбу за Лигу чемпионов «Оренбург» играет практически без замен и находится одной ногой в ФНЛ.