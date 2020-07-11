«Оренбург» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Мамаев и Ионов продолжат борьбу за Лигу чемпионов

«Оренбург» играет практически без замен и находится одной ногой в ФНЛ.

12 июля «Оренбург» и «Ростов» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 12 июля «Оренбург» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.96.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Оренбург» — «Ростов» (12.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 12 июля, пятью матчами.

Сразу три из них стартуют в 18:30 мск. В Оренбурге местный одноимённый клуб на стадионе «Газовик» сразится с «Ростовом». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и имеют абсолютно разные амбиции, но кое-что их всё же роднит. Грубо говоря, именно эти две команды сильнее всех пострадали от коронавируса.

«Оренбург» пандемия задела максимально сильно. После перехода главного тренера Владимира Федотова в «Сочи» и ухода сразу нескольких футболистов основного состава удалось провести без осложнений лишь один матч — 21 июня дали бой «Локомотиву», но всё же уступили (0:1).

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Дальше в команде обнаружилась вспышка коронавируса, трое игроков до сих пор находятся под наблюдением из-за воспаления лёгких. Команде влепили два технических поражения — от «Краснодара» и «Урала». Дальше Роспотребнадзор всё же выдал необходимое разрешение, ситуация постепенно нормализовалась.

Правда, о результатах сказать то же самое нельзя. Оно и понятно — скамейка фактически отсутствует как класс, приходится играть не просто ослабленной основой, но ещё и со считанным количеством запасных. Зацепиться за очки при столь серьёзных проблемах не вышло.

Хотя с «Рубином» (0:1) варианты имелись. Там подопечные Константина Парамонова смотрелись ничуть не хуже и даже смогли отличиться, вот только судьи взятие ворот отменили. Не хватило везения, а в концовке — свежести. Ну а поражение от ЦСКА (0:4) никаких вопросов не вызвало.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Айртон, Тиль и Понсе покажут Газизову товар лицом Во всех пяти матчах «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.

«Армейцы» владели заметным преимущество. Около часа «Оренбург» худо-бедно держался, а дальше нехватка замен и отсутствие сил проявились. В оставшееся время красно-синие забили ещё три раза. Шансы избежать вылета в ФНЛ минимальны — 23 очка, последнее место в РПЛ, пять баллов до спасительной 14-й строчки.

«Ростов» тоже пострадал из-за вспышки коронавируса. Команда села на двухнедельный карантин и фактически не могла нормально тренироваться, в результате чего теперь находится в откровенно слабом физическом состоянии. Впрочем, очки потихоньку удаётся набирать, хотя шансы побороться за Лигу чемпионов речи заметно уменьшились.

Пять очков в четырёх матчах — результат вполне нормальный, особенно на фоне внушительных кадровых потерь. Жёлто-синие одолели «Арсенал» (2:1), выцарапали ничью с «Краснодаром» (1:1), не уступили «Крыльям Советов» (0:0) и уступили «Уфе» (1:2). Там тоже не хватило сил: открыли счёт, но к середине второго тайма подсели и получили два мяча.

«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: Месси, Суарес, Гризманн и Пике усыпят болельщиков В трёх из четырёх предыдущих очных встреч забивалось строго по одному мячу.

Изучать статистику очных встреч не имеет особого смысла, слишком уж уникальной кажется ситуация. Обе команды явно находятся не в лучшем состоянии и имеют внушительные дыры в составе, но у тренерского штаба дончан хотя бы имеются варианты и какие-никакие возможности для ротации.

Уровень исполнителей у «Ростова» также выше, так что линия букмекеров кажется логичной. Игра почти наверняка получится рваной, а темп — невысоким. Думается, ости за счёт замен получат преимущество ближе к концовке и с большой долей вероятности сумеют склонить чашу весов на свою сторону.

Лобовая победа «Ростова» идёт за нестыдный коэффициент 1.79, можно взять её и не мудрить. Альтернативные варианты — ИТБ 1 гола гостей во втором тайме за 2.53 и победа гостей во втором тайме за 2.12.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 12 июля

«Оренбург» находится на пороге вылета в ФНЛ, но продолжает бороться. Играть приходится без замен, в двух предыдущих турах команда сильно подсаживалась после перерыва и не могла зацепиться за результат. «Ростов» тоже далёк от оптимального состояния, но возможностей для ротации тут больше. Ждём трудовой победы дончан.

Ставка: ИТБ 1 гола «Ростова» во втором тайме за 2.53.

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