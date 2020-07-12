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«Локомотив» — «Уфа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 28-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Уфа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 28-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Уфа».

Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.48.

«В пяти матчах гостями набрано девять очков. На таком фоне котировки букмекеров вызывают удивление. Уровень исполнителей у хозяев заметно сильнее, но взломать оборону «Уфы» на своём поле в 2020 году не смогли ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Спартак». Во всех случаях дело обошлось нулевыми ничьими.

Позиционная атака «железнодорожников» по-прежнему не впечатляет, а рассчитывать на одного Алексея Миранчука несколько наивно. На классическую ставку Х2 дают замечательнейший коэффициент — 2.48. Больше того, даже аккуратный вариант П2 с форой (+1) доступен за 1.85.

Надо напомнить, что в восьми предыдущих встречах москвичи ни разу не побеждали с разницей более чем в один мяч. А в пяти последних выиграли вообще лишь раз. Конкретный выбор зависит от склонности к риску, но с точки зрения математики Х2 за 2.48 выглядит восхитительно».

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В пяти предыдущих очных встречах «железнодорожники» добыли лишь одну победу.
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