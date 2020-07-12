«Оренбург» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».
Ставка: победа «Ростова» во втором тайме за 2.12.
«Изучать статистику встреч не имеет смысла, слишком уж уникальной кажется ситуация. Обе команды явно не в лучшем состоянии и имеют внушительные дыры в составе, но у тренерского штаба дончан хотя бы есть варианты и какие-никакие возможности для ротации.
Уровень исполнителей у «Ростова» также выше, так что линия букмекеров кажется логичной. Матч почти наверняка получится рваным, а темп — невысоким. Думается, гости за счёт замен получат преимущество ближе к концовке и с большой долей вероятности сумеют склонить чашу весов на свою сторону.
Лобовая победа «Ростова» идёт за нестыдный коэффициент 1.79. Альтернативные варианты — ИТБ 1 гола гостей во втором тайме за 2.53 и победа гостей во втором тайме за 2.12».
- 12 июля 2020
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