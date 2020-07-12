Пётр Ян — Жозе Альдо: результат боя UFC 251 и сыгравшие ставки букмекеров

В одном из главных боёв главного карда турнира UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), в титульном бою легчайшей весовой категории встретились 27-летний россиянин Пётр Ян и 33-летний бразилец Жозе Альдо.

Букмекеры не сомневались в победе Яна: ставки на россиянина принимались с коэффициентом 1.35: со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1350 рублей. Успех Альдо оценивался коэффициентом 3.10.

Эксперты ожидали, что бой получится затяжным. Ставки на тотал больше 3.5 раунда принимались за 1.90. При этом они считали, что поединок не продлится всю дистанцию — на этот вариант можно было поставить на 2.50.

Победа Яна в пятом раунде шла у букмекеров с коэффициентом 15.0: ставка в 1000 рублей могла принести 15 тыс. рублей.

Первый раунд прошёл под контролем российского спортсмена. Вначале ему удалось нанести несколько точных ударов, а концовку пятиминутки завершить удачно проведённым тейкдауном и серией ударов. У Альдо было лишь несколько попыток лоукиков, после одного из которых Пётр оказался на настиле, но достаточно быстро встал в стойку. После активного начала россиянин сбавил темп, поэтому второй раунд напротив прошёл под контролем Альдо и остался за ним.

В третьем и четвёртом раундах россиянин снова взял ход боя под свой контроль. Окончанием всего поединка стал резкий перевод в тейкдаун со стороны Яна в заключительном раунде, после которого он нанёс десяток точных ударов в голову Альдо, вследствие чего судья и решил остановить бой, отдав победу россиянину техническим нокаутом.