«Интер» — «Торино»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 32-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Торино».

Ставка: победа «Торино» с форой (+1.5) за 1.76.

«Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что их всё же роднит. В первую очередь неудачное возобновление сезона, из-за которого ситуация несколько ухудшилась. «Нерадзурри» изначально сохраняли кое-какие шансы побороться за скудетто, но в шести турах допустили три осечки.



«Торино» тем временем борется за выживание. Недавно состоялась серия из трёх поражений, но тут как нельзя кстати подвернулась дышащая на ладан «Брешия». Туринцы одержали пусть натужную и волевую, но всё же победу (3:1). Теперь им стало полегче: 34 очка, 15-е место в Серии А, семь баллов отрыва от зоны вылета.



Подопечные Морено Лонго без особых проблем сохранят прописку в элите, если обойдутся без затяжных неудачных серий. И тут надо заметить, что с «Интером» в последнее время они играют очень удачно. Всего одно поражение в шести предыдущих встречах при двух победах и трёх мирных исходах.



Брать ли на таком фоне Х2 за прекрасный коэффициент 3.18 — дело вкуса, всё же нерадзурри заметно сильнее по составу и наверняка будут невероятно злы после двух осечек подряд. А вот навязать борьбу гостям точно по силам. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.76 и ИТБ 1 гола «Торино» за 2.53.



Логика простая: подопечные Антонио Конте много чудят в обороне, а туринцы при всех своих проблемах забивают исправно — они ещё не уходили с поля без гола после возобновления первенства».