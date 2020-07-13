«Гранада» — «Реал»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Гранада» — «Реал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

«Сливочные» — единственный коллектив, не допустивший ни единой осечки после возобновления чемпионата Испании. Восемь матчей — восемь побед, общий счёт 15:2. Предыдущий гол они пропустили ещё в 30-м туре, с тех пор отыграв на ноль более 450 минут. И выиграв всухую пять раз подряд.



«Насриды» занимают девятое место в турнирной таблице и по-прежнему сохраняют шансы на попадание в еврокубки. До зоны Лиги Европы всего три пункта, так что турнирная мотивация присутствует. Это бодрая и зрелищная команда, которая играет сама и даёт играть другим. Да ещё и исправно добивается результата.



Подопечные Диего Мартинеса в трёх предыдущих турах разжились семью очками. Сперва досталось «Алавесу» (2:0), затем была ничья с «Валенсией» (2:2 при игровом преимуществе), а на десерт — победа над «Реалом Сосьедад» (3:2). С физической готовностью тут порядок — в двух последних случаях удалось отличиться в концовке.



Вроде бы «Гранада» вполне способна доставить лидеру Ла Лиги трудности, да только статистика очных встреч сильно напрягает. Соперники пересекались 13 раз, в 12 из них победу праздновали мадридцы. Общий счёт противостояния вызывает боль — 42:7. Ставить против фаворита на таком фоне сложно.



Любопытство вызывает следующий факт: в шести из семи последних поединков забивалось как минимум три гола. От этого вполне можно оттолкнуться. «Насриды» много забивают и много пропускают (разница мячей 45:42), так что голы в обе стороны более чем вероятны. Проверим классический тотал больше 2.5 мяча за 1.88.



Варианты посмелее — обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.34 или Х2 + обе забьют за 2.11. «Реал» хорош в обороне, а Тибо Куртуа проводит мощнейший сезон, но пару раз мадридцам в минувших турах крепко повезло. В какой-то момент удача должна повернуться спиной".