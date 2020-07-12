«Гранада» — «Реал». Прогноз: Бензема, Азар, Модрич и Зидан лишат «Барселону» надежды

13 июля «Гранада» и «Реал Мадрид» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Реал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Гранада» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча Примеры «Гранада» — «Реал» (13.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Интер» — «Торино». Прогноз: Сиригу с Ансальди попьют крови у Конте, Лукаку и Алексиса В шести предыдущих очных встречах нерадзурри одержали лишь одну победу.

Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры завершится в понедельник, 13 июля, тремя матчами. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск.

В Гранаде местный одноимённый клуб на стадионе «Лос-Карменес» сразится с «Реалом». Обе команды проводят сильный сезон, хотя понятно, что уровень амбиций у них абсолютно разный. Мадридцы на всех парах несутся к долгожданному чемпионскому титулу, который кажется вопросом времени.

«Сливочные» — единственный коллектив, не допустивший ни единой осечки после возобновления чемпионата Испании. Восемь матчей — восемь побед, общий счёт 15:2. Предыдущий гол они пропустили ещё в 30-м туре, с тех пор отыграв на ноль более 450 минут. И выиграв всухую пять раз подряд.

«Алавес» — «Хетафе». Прогноз: Максимович, Кукурелья и Лукас Перес удивят букмекеров В шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум два гола.

«Барселона» в нынешнем состоянии такой темп потянуть не способна. Сейчас каталонцы отстают на одно очко, хотя уже успели отыграть в 36-м туре. Больше того, при равенстве баллов подопечные Зинедина Зидана окажутся выше, так как имеют преимущество по дополнительным показателям (личные встречи).

Вдобавок ко всему в общую группу накануне вернулся Начо, который точно пригодится на фоне плотного календаря. Для чемпионства «королевскому клубу» достаточно набрать пять очков в трёх оставшихся турах. Начать предстоит с визита к «Гранаде», а это одно из главных открытий сезона в Примере.

«Насриды» занимают девятое место в турнирной таблице и по-прежнему сохраняют шансы на попадание в еврокубки. До зоны Лиги Европы всего три пункта, так что турнирная мотивация присутствует. Это бодрая и зрелищная команда, которая играет сама и даёт играть другим. Да ещё и исправно добивается результата.

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Подопечные Диего Мартинеса в трёх предыдущих турах разжились семью очками. Сперва досталось «Алавесу» (2:0), затем была ничья с «Валенсией» (2:2 при игровом преимуществе), а на десерт — победа над «Реалом Сосьедад» (3:2). С физической готовностью тут порядок — в двух последних случаях удалось отличиться в концовке.

Вроде бы «Гранада» вполне способна доставить лидеру Ла Лиги трудности, да только статистика очных встреч сильно напрягает. Соперники пересекались 13 раз, в 12 из них победу праздновали мадридцы. Общий счёт противостояния вызывает боль — 42:7. Ставить против фаворита на таком фоне сложно.

Любопытство вызывает следующий факт: в шести из семи последних поединков забивалось как минимум три гола. От этого вполне можно оттолкнуться. «Насриды» много забивают и много пропускают (разница мячей 45:42), так что голы в обе стороны более чем вероятны. Проверим классический тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

«Севилья» — «Мальорка». Прогноз: Банега, Мунир и Лопетеги приблизятся к Лиге чемпионов Красно-белым достаточно набрать четыре очка в трёх турах для попадания в Лигу чемпионов.

Варианты посмелее — обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.34 или Х2 + обе забьют за 2.11. «Реал» хорош в обороне, а Тибо Куртуа проводит мощнейший сезон, но пару раз мадридцам в минувших турах крепко повезло. В какой-то момент удача должна повернуться спиной.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Гранада» — «Реал Мадрид» 13 июля 2020

«Реал» штампует победы в энергосберегающем режиме и не пропускает на протяжении пяти туров. Но «Гранада» — очень весёлая команда. Достаточно взглянуть на её баланс мячей (45:42). Ещё один момент — шесть из семи предыдущих очных встреч получились верховыми. «Насриды» не любят парковать «автобус», так что на три-четыре гола мы вполне можем рассчитывать.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.88.