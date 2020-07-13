«Гранада» — «Реал Мадрид»: где будет трансляция, во сколько начало матча, прогноз и ставки
13 июля «Гранада» и «Реал Мадрид» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Гранада» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Гранада» — «Реал». Прогноз: Бензема, Азар, Модрич и Зидан лишат «Барселону» надежды
В 13 очных встречах с «Гранадой» мадридцы одержали 12 побед.
- 13 июля 2020
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 12 июля 2020
-
21:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
Партнерский контент