«Гранада» — «Реал Мадрид»: где будет трансляция, во сколько начало матча, прогноз и ставки

13 июля «Гранада» и «Реал Мадрид» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Гранада» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

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