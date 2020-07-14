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«Бенфика» — «Витория Гимарайнш»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Витория Гимарайнш».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Бенфика» уже практически потеряла шансы на чемпионский титул, не выдержав заданного «Порту» темпа. В семи турах одержаны всего две победы, а набрано только восемь очков. Слабый результат даже для середняка, не говоря уже о претенденте на чемпионство. Атака худо-бедно планку держит, а вот с обороной полнейший кошмар.

«Орлы» сумели отыграть на ноль в заключительной части сезона лишь однажды. В самой первой игре, с едва живой «Тонделой» (0:0), которая сейчас занимает 16-е место. В шести последующих поединках пропущено аж 11 мячей. Неудивительно, что «Порту» спокойно ушагал вперёд.

За три тура до конца «драконы» опережают единственного преследователя на восемь очков, то есть интрига полностью мертва. В то же время ниже второго места лиссабонцы никак не упадут, поскольку замыкающий тройку сильнейших «Спортинг» отстаёт на девять пунктов. Вот и получается, что остаток сезона превращается в формальность.

У «Витории» ситуация похожа. С поправкой на уровень амбиций, разумеется. Те же две победы в семи турах, только очков набрано девять. То же проседание в турнирной таблице на фоне неудовлетворительных результатов. На данный момент «завоеватели» располагаются на седьмой строчке.

До зоны Лиги Европы 10 баллов, то есть даже теоретические шансы заскочить в топ-4 потеряны. Всё это сильно запутывает ситуацию, ведь фактически командам ничего не надо. Остаётся разве что обратиться к статистике очных встреч.

Там всё очевидно: 19 побед фаворита в 23 матчах при двух ничьих. Вот только на П1 дают скромные 1.63, а лезть в большие форы слишком опасно, ведь «Бенфика» сейчас находится в плачевном состоянии. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 1.87 и «тотал больше 2.5 мяча» за 1.88.

Логика простая. У «орлов» жуткие проблемы с обороной, да и «Витория» в последнее время пропускает много. А главное — игра фактически превращается в товарищескую. Охранять кукурузу и жаться к воротам нет смысла, зато вполне можно отвести душу и сыграть в атаку».

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры
Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.
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