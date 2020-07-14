«Аталанта» — «Брешия»: эксперты оценили шансы хозяев выйти на второе место в Серии А

14 июля «Аталанта» примет «Брешию» в матче 33-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». В случае победы хозяева выйдут на второе место.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 19.00. Поставить на ничью можно за 9.60.
Букмекеры уверены, что матч Серии А «Аталанта» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.
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