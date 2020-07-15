«Бернли» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Бернли» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал меньше 2 мяча за 1.90.

«Обе команды сейчас находятся в приподнятом настроении. «Бернли» стал первой командой, отобравшей в этом сезоне очки у новоиспечённого чемпиона Англии «Ливерпуля» на «Энфилде», и продолжил демонстрировать уверенную игру в постпандемийный период.



«Вулверхэмптон» после двух кряду поражений от «Арсенала» и «Шеффилд Юнайтед» наконец был похож на самого себя и победил («Эвертон» — 3:0). Но, похоже, поезд уже ушёл, и мечты «волков» зацепиться за Лигу чемпионов так и останутся мечтами. Пятое место после решения CAS оправдать «Ман Сити» теперь не проходное, а на четвёртое в оставшихся трёх турах взобраться почти нереально. Остаётся Лига Европы, через победу в которой можно оказаться в ЛЧ, и, видимо, именно этот турнир теперь становится для команды приоритетным.



Игра должна получиться не слишком богатой на моменты. Из 12 матчей, которые сыграли на пару эти команды после рестарта сезона, лишь в двух было забито более двух мячей. Гости здесь, скорее всего, будут вынуждены больше владеть мячом, что они не очень любят делать. Ну а «Бернли» в излюбленном стиле будет ждать ошибок соперника».