«Милан» — «Парма»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Италии 15 июля

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Парма».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Милан» в последнее время показывает очень хороший футбол. Эта команда не проигрывает. Красиво обыграли «Ювентус» 4:2, «Лацио» уничтожили 3:0, вничью сыграли с «Наполи» в воскресенье. «Милан» во главе с Ибрагимовичем набрал ход. Команда набирает очки и рвётся в еврокубки.
Теперь поделюсь своими мыслями о «Парме». Она играет нестабильно. То у них проигрыш, то выигрыш два тура назад.
Не сказал бы, что здесь сложно прогнозировать. Наверное, ставить всё-таки нужно на «Милан», но я нашёл лазейку.
В последнее время «Милан» довольно много пропускает. Исходя из этого, я поставлю в этом матче ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77".
- 15 июля 2020
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