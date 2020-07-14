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Титульным спонсором Кубка России по футболу стала букмекерская компания

Титульным спонсором Кубка России по футболу стала букмекерская компания
Ставки / Прогнозы 0

Новым титульным спонсором Кубка России по футболу сезона-2020/2021 станет букмекерская компания Betcity. Оператор выиграл тендер за право стать титульным спонсором турнира, сообщает sport_inside.

Сообщается, что сумма соглашения составила 155 млн рублей. При этом в условия контракта не входят медиаправа, что позволит РФС дополнительно заработать на букмекерах, продавая им рекламу в трансляциях во время матчей Кубка России-2020/2021.

В контракте букмекерской компании с РФС также предусмотрены бонусы, благодаря которым итоговая стоимость соглашения может возрасти ещё на несколько десятков млн рублей.

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