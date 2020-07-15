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«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
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«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России 15 июля

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России 15 июля
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» за 1.90.

«В гости к «Спартаку», который не знает побед уже 6 матчей и при Тедеско выиграл дома в чемпионате только раз, приезжает лучшая после «Зенита» команда лиги после рестарта по набранным очкам. Тем не менее я ставлю на победу красно-белых.

На мой взгляд, их результаты в последнее время не отражают качество футбола. Оно нехорошее, но не настолько ужасное, чтобы не выигрывать вообще ни у кого. В ряде матчей результат предопределили судейские решения, «Спартак» как минимум должен был забить гола на три больше за всё это время. Кроме того, команде психологически важно прервать чёрную серию перед полуфиналом Кубка России против «Зенита». Что касается «Ахмата», то я думаю, после решения задачи по сохранению места в РПЛ мотивация у грозненских футболистов не будет заоблачной».

«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: Тедеско побережёт лидеров перед «Зенитом», Глушаков зажжёт
Уже через трое суток красно-белых ждёт важнейший матч Кубка России в Санкт-Петербурге.
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