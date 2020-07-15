«Зенит» — «Оренбург»: прогноз и ставка на матч чемпионата России 15 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург».

Ставка: победа «Зенита» в 1-2 мяча за 2.35.

«У обеих сторон фактически нет турнирной мотивации на оставшуюся часть первенства. Сине-бело-голубые с первого места никуда не денутся, отрыв от ближайшего преследователя составляет 15 очков. «Оренбург», правда, сохраняет теоретические шансы на спасение от вылета в ФНЛ, но для этого нужно добыть две победы в двух матчах и дождаться осечек конкурентов. Учитывая оставшийся календарь («Зенит» с московским «Динамо») и состояние коллектива поверить в подобное развитие событий практически нереально.



Непосредственно по уровню исполнителей преимущество хозяев громадно, да и статистика очных встреч намекает. В пяти предыдущих поединках сине-бело-голубые одержали пять побед с общим счётом 9:2. Но лобовая победа фаворита идёт со скромнейшим коэффициентом 1.22, а лезть в огромные форы крайне опасно.



Дело в том, что 19 июля подопечных Сергея Семака ждёт важнейшая битва в полуфинале Кубка России против «Спартака». Есть реальный шанс оформить долгожданный золотой дубль, поэтому понятно, что именно следующая игра считается наиболее важной. Ротация и эксперименты с составом на таком фоне неизбежны.



В Грозном, например, отдых получили Дзюба, Азмун и Ракицкий. Наверняка тренерский штаб даст шанс паре-тройке молодых футболистов, а нескольких лидеров побережёт. Силы потребуются со «Спартаком», да и лишняя вероятность повреждений сейчас никому не нужна. А это повышает шансы гостей.



Зацепиться за очки, впрочем, вряд ли удастся. Даже полуторный состав хозяев сильнее оставшихся в строю исполнителей «Оренбурга». Но не пропустить полную авоську и сохранить лицо гостям определённо по силам. Защита у них худо-бедно держит планку, а сине-бело-голубые вряд ли будут гнаться за крупным счётом.



Потому мы бы выбирали между двух вариантов. Первый — победа «Зенита» с разницей в 1-2 мяча за мощный коэффициент 2.35. И второй — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.07. Ждём от фаворита дежурной победы на классе экспериментальным составом».