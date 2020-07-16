«Рубин» — «Ростов»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 29-го тура РПЛ в Казани

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«Мне кажется, что в этом противостоянии нет фаворита. “Рубин” решил задачу на сезон, обезопасив себя от зоны вылета. Казанцы играют достаточно сдержанно, очень мало забивают, но ещё меньше пропускают. Отсюда и положительные результаты — ничья с “Уфой” и ЦСКА, а также минимальные победы над “Оренбургом” и “Краснодаром”. Но будет ли у футболистов Слуцкого достаточно мотивации в поединке с “Ростовом”, ведь многие из них уже думают об отпуске? С другой стороны, нужно доказывать свою состоятельность. Возможно, в Казани произойдут серьёзные изменения в кадрах.



Что касается “Ростова”, то этой команде очень тяжело. Об этом не зря говорит Валерий Карпин. По разным причинам “Ростову” тяжелее, чем многим командам РПЛ. Ростовчане пытаются играть очень агрессивно, прессинговать, поэтому такие разные результаты — ничья с “Краснодаром”, “Крыльями” и “Оренбургом “, поражение от “Уфы”. Всё меньше и меньше шансов на Лигу чемпионов, ведь “Краснодар” уже оторвался на четыре очка плюс имеет матч в запасе. Но для “Ростова” никуда не делась задача-минимум — Лига Европы. Так что и у “Ростова” непонятно, что будет с физическим и эмоциональным состоянием. Поэтому мне кажется, что в этой встрече нет фаворита.



Учитывая, что обе команды устали, хоть они и без того мало забивали, можно сделать ставку на тотал меньше 2.5 гола. Если не случится чуда, то вряд ли мы увидим больше двух голов».