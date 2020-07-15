«Спартак» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы красно-белых победить в матче 29-го тура РПЛ

15 июля «Спартак» и «Ахмат» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92 (52%). Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 4.35.



Букмекеры не уверены, что матч 29-го тура РПЛ 15 июля «Спартак» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.95.



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