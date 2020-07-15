«Арсенал» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита матча 36-го тура чемпионата Англии

Сегодня, 15 июля, «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 36-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 июля 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
10:50