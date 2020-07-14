«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп протянет Обамеянгу и Ляказетту руку помощи

15 июля «Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 36-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» (15.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже 14 числа стартует 36-й. В среду, 15 июля, программа продолжится четырьмя поединками, среди них «Арсенал» — «Ливерпуль». Главная встреча дня начнётся на 22:15 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун разомнутся перед битвой со «Спартаком» В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.

«Арсенал» в гостевом матче прошлого тура встречался в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом» и потерпел обидное поражение (1:2). Команда Микеля Артеты владела инициативой практически весь матч, проводила острые атаки и даже открыла счёт в дебюте. Однако наиграть на очки всё же не получилось.



Но тут надо бы сказать, что «шпорам» скорее повезло. Первый пропущенный «канониры» в лучших традициях привезли себе сами, а второй пришёл после углового. Причём при счёте 1:1 у нападающего номинальных гостей Пьера-Эрика Обамеянга был отличнейший шанс вывести свою команду вперёд, но габонец угодил в перекладину.



Эта осечка серьёзно подкосила и без того шаткое положение «Арсенала». Сейчас он занимает девятую строчку, имея в своём активе ровно 50 баллов. За три тура до конца сезона отставание от шестого места, железно выводящего в Лигу Европы не хватает целых пяти пунктов.

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Конечно, не стоит забывать и о Кубке Англии, полуфинальный матч которого не за горами. Однако там в соперниках злой «Манчестер Сити», уже упустивший один трофей. Так что задача простая — выжать максимум из оставшихся матчей и надеяться на ошибки конкурентов.



«Ливерпуль» уже забрал один трофей, наконец-то став чемпионом Англии. Но на этом, собственно говоря, программа закончена. Оставшиеся поединки превращаются в формальность, поскольку клуб вылетел и из Кубка лиги, и из Кубка Англии, и из розыгрыша Лиги чемпионов.



Теперь бригаде Юргена Клоппа остаётся готовиться к следующему сезону и пытаться улучшать свою статистику. За 35 туров она сумела набрать 93 очка. Отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» составляет 21 пункт.

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Впрочем, после паузы мерсисайдцы выглядят не самым лучшим образом. За шесть туров они смогли заработать только 11 из 18 возможных очков. К слову, на прошлый тур пришлась домашняя игра с «Бёрнли». Несмотря на мощнейшее преимущество хозяев, встреча завершилась миром — 1:1.



Теперь «Ливерпулю» предстоит выезд к «Арсеналу», на этот раз клубу из одноимённого города тоже не стоит ждать лёгкой прогулки. Под руководством Микеля Артеты лондонцы не проигрывают на своём поле уже семь матчей кряду. Причём на этом внушительном отрезке они добыли пять побед и пропустили всего четыре мяча.



У ливерпульцев же после вынужденной паузы с выездами дела обстоят не лучшим образом. Они успели провести таковых три штуки и сумели набрать всего четыре очка. При этом пропущено было пять мячей, а забито только три.

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На наш взгляд, стоит подумать над классической ставкой 1Х за коэффициент 2.02. «Канонирам» необходимы очки, как воздух, в борьбе за еврокубки. «Ливерпуль» же лишён во многом турнирной мотивации. На своём поле он выглядит здорово, а вот в гостях позволяет себе валять дурака.

Статистика личных встреч полностью на нашей стороне. В предыдущих 16 поединках в Лондоне хозяева потерпели лишь два поражения. С точки зрения математики коэффициент выше двойки кажется подарком.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 15 июля 2020 года

«Арсеналу» в борьбе за еврокубки очки нужны позарез. У «Ливерпуля» же после паузы с выездами имеются некоторые проблемы. Лондонцы, к слову, напротив, дома играют лучше, чем в гостях, не проигрывая уже семь матчей кряду. На наш взгляд, подопечные Микеля Артеты сумеют зацепиться в предстоящей встрече.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за коэффициент 2.02.