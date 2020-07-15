«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 2.14.

«За девять предыдущих встреч между соперниками в английской Премьер-лиге пять побед на свой счёт записали лондонцы, а четыре раза побеждала команда из Ньюкасл-апон-Тайна. Однако на этот раз «шпорам» будет труднее что-то придумать.



Дело в том, что в текущем сезоне подопечные Жозе Моуринью, откровенно говоря, слабо выступают в гостях. В настоящий момент они совершили уже 17 выездов, а добыли всего три победы. Примечательно также и то, что на этом отрезке было пропущено целых 28 мячей. В среднем за игру получается более полутора мячей, что многовато для претендента на еврокубки.



«Сороки» же в свою очередь весьма неплохо выступают в родных стенах. К слову, они не проигрывают дома уже шесть матчей чемпионата Англии кряду, пропустив на этом отрезке только три мяча. При таких раскладах можно даже подумать над классическим 1Х за уверенный коэффициент 2.14.



Интересным вариантом для ставки также выглядит ИТМ2 1.5 мяча за коэффициент 1.95. «Ньюкасл» у себя дома в среднем за встречу пропускает даже меньше гола. А «Тоттенхэм» за последние семь выездов больше одного гола забивал только «Астон Вилле», которая пропускает чуть ли не больше всех в АПЛ».