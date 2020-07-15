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«Ман Сити» — «Борнмут»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Англии

«Ман Сити» — «Борнмут»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 2.11.

«В родном Манчестере «горожане» не проигрывают уже девять матчей подряд. А тут ещё и радостные новости об отмене дисквалификации на участие в Лиге чемпионов.

Более того, в пяти последних поединках на своём поле они добыли пять побед с общим счётом 19:0. «Вишни» же в последних восьми выездах потерпели восемь поражений. При этом они умудрились пропустить целых 20 мячей, а забили только четыре. Статистика убийственная.

А при таких раскладах интересно смотрится ставка П1 с форой (-2.5) за коэффициент 2.11. Её и проверим, благо что статистика личных встреч на нашей стороне. За четыре встречи с «Борнмутом» в Манчестере «горожане» добыли четыре победы с общим счётом 16:2. Чего-то подобного ждём и на этот раз, на своём поле фаворит редко валяет дурака».

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В пяти последних играх дома команда Гвардиолы забила 19 мячей, не пропустив ни одного.
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