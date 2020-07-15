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«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
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17:55 Мск
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«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура чемпионата России по футболу

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура чемпионата России по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» в 29-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.00.

«Спартак» продолжает играть неудачно. Теперь проиграли на выезде «Сочи». Ну, я уже говорил, что значим сейчас только предстоящий кубковый матч с «Зенитом». Но опять же, не могу сказать, как в нём будет выглядеть «Спартак». А матч уже на этой неделе. Очевидно, что какие-то перестановки в составе красно-белых в матче с «Ахматом» будут. Кому-то из лидеров отдых точно предоставят.

Думаю, болельщики «Спартак» очень ждут приезда Дениса Глушакова. Он сейчас в хорошей форме находится и захочет себя проявить. Не очень хорошо он расстался с болельщиками «Спартака». Мотивация у него будет запредельная. Ну и вообще, очень прилично выглядит «Ахмат» в последних встречах. Тем не менее очки ему ещё нужны, чтобы точно не вылететь.

Я бы поставил на то, что «Ахмат» не проиграет. Для него этот матч просто важнее. Да и по игре, на мой взгляд, он сейчас как минимум не хуже «Спартака» выглядит, а то и лучше. Помимо Глушакова ещё и Иванов форму набрал. В центре поля особенно хороши грозненцы. «Спартаку» будет тяжело".

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Уже через трое суток красно-белых ждёт важнейший матч Кубка России в Санкт-Петербурге.
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