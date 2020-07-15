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«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.68, ИТБ 2 гола «Ливерпуля» за 2.36.

«Арсенал» только что был опущен с небес на землю в северолондонском дерби «Тоттенхэмом». Больше 70% времени «канониры» владели мячом во втором тайме, но толком ничего не создали у чужих ворот. А «шпоры» создали пару моментов, забили победный мяч – Моуринью переиграл Артету, а для «Арсенала» снова настали не лучшие времена. Подоспела из Лозанны неприятная весть – «Манчестер Сити» был оправдан CAS, поэтому сможет сыграть в Лиге чемпионов. «Арсенал» уже потерял даже математические шансы на попадание в шестерку, но даже в Лигу Европы «канониры», скорее всего, не смогут попасть. Где после такой оплеухи будут черпать мотивацию игроки «Арсенала», не очень понятно.

Что касается «Ливерпуля», то мерсисайдцы хоть и не выиграли, впервые потеряв очки на «Энфилде» в этом сезоне, но смотрелись не так уж плохо. Кучу моментов создали, могли спокойно выигрывать крупно, но не хватало где-то инстинкта убийцы, как говорят в Англии. В конце концов новоиспеченные чемпионы были наказаны бойцовским «Бернли», который проводит отличную часть сезона.

Мне кажется, что у «Ливерпуля» всё будет в порядке с мотивацией конкретно в этом матче. По-прежнему есть мини-цель – побить вечный рекорд «Манчестер Сити», набрать больше 100 очков за сезон в АПЛ. Некоторые игроки «Ливерпуля» говорят, что эта цель мотивирует дополнительно игроков. Думаю, что «Ливерпуль» снова сыграет в тот футбол, к которому мы привыкли, и «Арсеналу» будет нелегко. Мне кажется, что фаворит здесь гости.

Можно попробовать поставить просто на победу «Ливерпуля», тем более что коэффициент в районе двойки. Я бы ещё рискнул с форой (-1) взять. Думаю, что моментов будет достаточно у «Ливерпуля» — когда «Арсенал» встречается с большими командами, то традиционно слишком много им позволяет. Ещё взял бы тотал «Ливерпуля» больше 2. Вряд ли будет счёт 5:5, как в последнем матче между этими двумя командами, но голы, скорее всего, здесь мы увидим".

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