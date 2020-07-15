«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии 15 июля

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Арсенала» за 3.96.

«Очень любопытный матч с точки зрения того, как формируется линия. Она анализирует статистику за последние 10 матчей, сухо выводя цифры, не учитывая мотивацию команд и состояние игроков на текущий момент. А мы здесь собрались как раз для того, чтобы эти человеческие нюансы учесть.



Что мы имеем помимо цифр? Мы имеем «Ливерпуль», который закончил сезон. Он не возьмёт 100 очков в чемпионате, поскольку потерял очки с «Брайтоном».



А у «Арсенала» впереди полуфинал Кубка Англии с «Манчестер Сити». Поэтому «канонирам» на своём поле нужно сохранять предельно победный настрой, играть в футбол, играть в атаку. Вне зависимости от того, какое место клуб сейчас занимает в турнирной таблице.



Мне кажется совершенно очевидным, что коэффициент на победу «Арсенала» завышен. Именно исходя из того, что последние 10 матчей «Ливерпуль» сыграл, конечно, лучше, чем «Арсенал». Но теперь он сезон закончил.



И мне кажется, на этом можно сыграть и как минимум взять, что «Арсенал» не проиграет (но там коэффициент пониже). А я готов рискнуть и уверенно взять победу первой команды. Потому что я считаю, что «Арсенал» имеет все возможности победить «Ливерпуль». Беру П1».