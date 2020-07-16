«Лестер» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.32, тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.
«Если бы матч проходил в Шеффилде, я бы поставил на «Юнайтед». Однако игра проходит в Лестере, и здесь две самые вероятные ставки: ничья и ТМ (2,5). Голы в такой игре должны быть. После возобновления чемпионата нулевых матчей ни в одном чемпионате практически нет.
На мой взгляд, «Лестер», у которого есть перевес по победам в очных встречах с «Юнайтед», в этом матче вряд ли должно прорвать. К тому же команда очень давно не выигрывала, а клуб не настолько плох, чтобы скатываться вниз по турнирной таблице и продолжать неудачную серию. Хотя «Шеффилд» тоже в отличной форме».
- 16 июля 2020
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