«Лестер» — «Шеффилд». Прогноз: Джейми Варди разделит участь «Челси» и «Тоттенхэма»

16 июля «Лестер Сити» примет «Шеффилд» в матче 36-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Шеффилд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Шеффилд» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз матча «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» (16.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже на следующий день стартовал 36-й. На четверг, 16 июля, запланированы четыре поединка, среди них — «Лестер Сити» — «Шеффилд». Встреча начнётся в 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Лестер Сити» в матче прошлого тура снова потерял очки. На этот раз случилось разгромное поражение в гостях у одного из аутсайдеров АПЛ «Борнмута» (1:4). В первом тайме гости владели инициативой и даже открыли счёт, однако вторую половину встречи полностью провалили, пропустив сразу четыре гола.



Вообще, за шесть матчей после паузы «лисы» смогли набрать только 6 из 18 возможных очков, для претендента на топ-3 это кошмарный результат. Единственная победа на этом отрезке пришлась на домашний поединок с «Кристал Пэлас», который после паузы совсем не радует (3:0).



Хотя даже на фоне столь печального отрезка команда до сих пор претендует на выход в Лигу чемпионов. На данный момент у неё в активе 59 баллов и четвёртая строчка. Замыкающий тройку лидеров и сыгравший на одну игру больше «Челси» убежал вперёд на четыре пункта, а ближайший преследователь «Манчестер Юнайтед», которому ещё предстоит провести матч 36-го тура, тоже набрал 59 баллов и дышит в спину.

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«Шеффилд Юнайтед» после неудачного возвращения в большой футбол, кажется, окончательно пришёл в себя и набрал форму. В предыдущих четырёх турах он заработал 10 из 12 возможных очков. Единственная ничья пришлась на выезд к «Бёрнли» (1:1).



А в прошлом туре «клинки» и вовсе сумели на своём поле разгромить грозный «Челси» Фрэнка Лэмпарда (3:0). Любопытно, что территориальное и игровое преимущество лондонцев оказалось мощнейшим. Однако хозяева очень грамотно действовали в защите, а в атаке наказали гостей за ошибки.



Удачная серия новичка английской Премьер-лиги позволяет не без основания претендовать на еврокубки. На данный момент у него 52 балла после 35 туров. Отставание от шестой позиции, железно дающей право на выход в Лигу Европы, составляет каких-то два пункта. Ситуация вполне рабочая.

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Однако для достижения столь благородной цели «Шеффилд Юнайтед» придётся попотеть. Теперь его ожидает выезд в логово «Лестер Сити», к которому имеется неоплаченный долг. Дело в том, что матч первого круга в Шеффилде завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Впрочем, на этот раз у «клинков» вполне есть шансы зацепиться за очки. «Лисы» в последнее время совсем не радуют: уверенность пропала, стабильностью не пахнет, качество футбола оставляет желать лучшего. За шесть туров они пропустили восемь мячей и добыли лишь одну победу — да и ту над клубом, который хуже всех играет после возобновления чемпионата Англии. Гордиться тут совсем нечем.



«Шеффилд Юнайтед» же в гостях выступает не так плохо. К слову, за 17 выездов в текущем сезоне чемпионата Англии он потерпел только четыре поражения. Меньше только у «Ливерпуля», который уже давно гарантировал себе долгожданный трофей.

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При таких раскладах можно подумать над вариантом Х2 за коэффициент 1.89. «Лестер» любит контролировать мяч, но сейчас выглядит неубедительно. «Клинки» же в свою очередь прекрасно знают, как играть вторым номером. А главное — умеют использовать свои шансы и выжимать максимум из минимума.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» 16 июля 2020 года

Букмекеры считают «Лестер Сити» фаворитом. Понятно, что это мощный клуб, претендующий на ЛЧ. Однако, на наш взгляд, у «Шеффилда» есть неплохие шансы зацепиться за очки. «Лисы» после паузы совсем не радуют, а вот «клинки» вернулись в привычную колею и набрали хорошую форму. Мы бы проверили при таких раскладах Х2.



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет за коэффициент 1.89.