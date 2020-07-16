«Кристал Пэлас» — «Ман Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 16 июля.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.78, ИТБ 1 гола «Кристал Пэлас» за 1.94.

«Здесь я рекомендую ставить на то, что матч получится верховым. Также мне кажется, что лондонцы забьют. «Кристал Пэлас», конечно, потерпел пять поражений подряд. Команда давно не выигрывала, но против «Манчестера» она всегда играет довольно зрелищно.



Поэтому я думаю, что данный матч исключением не станет. У обеих команд есть мотивация для того, чтобы сыграть в бесшабашный футбол. Тем более у «Манчестер» это получается всё лучше и лучше в последнее время».