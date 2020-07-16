Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 16 июля

«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 16 июля
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Сочи» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Сочи» за 2.45, обе команды забьют за 1.75.

«У «Сочи» довольно приличная атака. В последних играх заметен, но не забивает Александр Кокорин. Это очень большая сила, на самом деле. Важно, что в этой команде есть кому поднести снаряд, есть кому забить.

«Тамбову», учитывая его турнирное положение, надо атаковать, надо выигрывать. Поэтому они пойдут вперёд, а это для «Сочи» будет на руку. Думаю, нас ждёт результативный матч, в котором обе команды сумеют забить. Но предпочтение всё же отдаю „Сочи“. У них крепче состав и веселее атака».

«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Кокорин и Мостовой помешают Мелкадзе остаться в РПЛ
В предыдущих шести играх «волков» непременно заходила ставка «обе забьют».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020