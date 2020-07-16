«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 16 июля

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Сочи» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Сочи» за 2.45, обе команды забьют за 1.75.

«У «Сочи» довольно приличная атака. В последних играх заметен, но не забивает Александр Кокорин. Это очень большая сила, на самом деле. Важно, что в этой команде есть кому поднести снаряд, есть кому забить.



«Тамбову», учитывая его турнирное положение, надо атаковать, надо выигрывать. Поэтому они пойдут вперёд, а это для «Сочи» будет на руку. Думаю, нас ждёт результативный матч, в котором обе команды сумеют забить. Но предпочтение всё же отдаю „Сочи“. У них крепче состав и веселее атака».