«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 16 июля
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Сочи» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа «Сочи» за 2.45, обе команды забьют за 1.75.
«У «Сочи» довольно приличная атака. В последних играх заметен, но не забивает Александр Кокорин. Это очень большая сила, на самом деле. Важно, что в этой команде есть кому поднести снаряд, есть кому забить.
«Тамбову», учитывая его турнирное положение, надо атаковать, надо выигрывать. Поэтому они пойдут вперёд, а это для «Сочи» будет на руку. Думаю, нас ждёт результативный матч, в котором обе команды сумеют забить. Но предпочтение всё же отдаю „Сочи“. У них крепче состав и веселее атака».
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В предыдущих шести играх «волков» непременно заходила ставка «обе забьют».
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