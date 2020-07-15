«Уфа» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 29-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Динамо».

Ставка: гол в первые 33 минуты — нет за 2.36.

«Подопечные Вадима Евсеева в минувшем туре едва не хлопнули «Локомотив» (1:1), хозяева сравняли счёт только на 81-й минуте. Вроде бы на своём поле шансы «Уфы» должны быть выше, да и «Динамо» сейчас не отличается стабильностью. Играет не то чтобы плохо, однако слабая реализация и огромное количество индивидуальных ошибок перевешивают.



В пяти предыдущих турах набрано всего пять очков при одной победе, да и та в родных стенах в матче со стоящими навылет «Крыльями Советов» (2:0). Пока Евгений Луценко бьётся за победу в гонке бомбардиров с Артёмом Дзюбой, бело-голубым каждый гол даётся с неимоверным трудом. А тут ещё и «Уфа», по умолчанию способная засушить кого угодно.



Но вот деталь — в минувшем туре «горожане» вышли фактически полуторным составом. А накануне в клубе сообщили ещё о двух случаях заражения коронавирусом. То есть состав снова не будет оптимальным. В такой ситуации остаются два пути. Первый — рискованный, но логичный. «Уфа» в восьми предыдущих турах РПЛ сыграла вничью шесть раз. А три последние встречи с «Динамо» из пяти также завершились миром. При этом букмекеры дают на ничью смачный коэффициент — 3.36, что с точки зрения математики выглядит подарком.



И второй — не лезть в исход, поставив на голы. Дело в том, что созидание соперникам сейчас даётся с трудом, а цена ошибки будет громадной. В случае поражения шансы занять шестое место заметно уменьшатся. То есть команды почти наверняка не станут торопиться и предпочтут сплясать от печки.



Раз так, предпосылок для раннего гола не видно. Ждём закрытого дебюта, при котором основным источником опасных моментов станут стандартные положения и дальние удары. «Гол в первые 33 минуты — нет» за 2.36 смотрится интересно, ничья в первом тайме за 2.03 — тоже неплохо».