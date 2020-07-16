«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на московское дерби в 29-м туре РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.97.
«Очередное московское дерби, которое имеет большое значение для распределения мест в тройке. У ЦСКА последний шанс побороться за место в Лиге чемпионов. Для этого надо обыгрывать «Локомотив». Тогда расстояние сократится до 1 очка. Там ещё надо будет смотреть, как сыграет «Краснодар» против Самары и «Динамо». Даже ничья ЦСКА не спасает.
«Локомотив» ничья в целом тоже не устраивает. «Краснодар» запросто может обойти «железнодорожников», и тогда придётся играть квалификацию, а это у наших клубов не очень получается.
Но по игре ЦСКА сейчас нравится больше. Он получил импульс, выиграв дерби у «Спартака». Только «Рубин» смог прервать его победную серию. Но всё равно ЦСКА хорош, на кураже. А «Локомотив» играет очень натужно, часто спасается в концовках матчей. Тяжёлое впечатление оставляет. А тут ещё войны руководства и фанатов. Нездоровая атмосфера. Поэтому я в этой встрече поставлю на победу ЦСКА с подстраховкой».
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