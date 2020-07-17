«Слуцк» — «Ислочь»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 17 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Ислочь».

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Ислочи» за 1.68.

«Бело-синие очень бойко стартовали, вплоть до середины мая находясь наверху турнирной таблицы. А дальше как отрезало: ни одной победы с тех пор одержать так и не удалось. Ещё 30 июня Виталий Павлов покинул пост главного тренера, однако ничего не изменилось. Импульс футболисты не получили.



В девяти предыдущих турах набрано всего два очка, а к поединку с «Ислочью» команда подходит с серией из четырёх поражений. На старте сезона «Слуцк» много забивал и показывал яркий футбол, однако в девяти последних встречах не смог отличиться больше одного раза. Естественно, на таком фоне ситуация быстро ухудшилась.

Оба коллектива находятся не в лучшем состоянии. «Ислочь» вроде бы смотрится повеселее, но слишком уж слабо играет на выезде. Шесть поражений в восьми матчах сезона при кошмарной разнице голов 5:13. На таком фоне ставить на гостей сложно. Мы бы выбирали между двумя ставками.



Вариант посмелее — лобовая ничья за прекрасный коэффициент 3.45. Соперники сопоставимы по общему уровню: «волки» чуть сильнее, зато на стороне бело-синих родное поле. Плюс статистика очных встреч абсолютно равна — по четыре победы в девяти поединках, а также один мирный исход.



И второй вариант, попроще — ИТМ 1.5 гола «Ислочи» за 1.68. Дело в том, что на чужом поле подопечные Виталия Жуковского преодолели эту планку лишь в одном из восьми случаев. Так что при желании можно даже рассмотреть ИТМ 1 гола гостей за 2.62".

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