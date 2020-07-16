Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Барселона» — «Осасуна»: во сколько начало, где будет трансляция, по какому каналу покажут

«Барселона» — «Осасуна»: во сколько начало, где будет трансляция, по какому каналу покажут
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 16 июля, «Барселона» и «Осасуна» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июля «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.44, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: Месси и Видаль отведут душу, а «Реал» станет чемпионом
В последнее время визиты «Осасуны» на «Камп Ноу» оборачиваются унижениями.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020