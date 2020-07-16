«Барселона» — «Осасуна»: во сколько начало, где будет трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 16 июля, «Барселона» и «Осасуна» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июля «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.44, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00.

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