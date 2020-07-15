«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: Месси и Видаль отведут душу, а «Реал» станет чемпионом

16 июля «Барселона» и «Осасуна» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июля «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.44, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз матча Примеры «Барселона» — «Осасуна» (16.07.2020)

Чемпионат Испании набрал ход и вышел на финишную прямую. Девять туров уже позади, осталось ещё два. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг осталось не так много. Программа 37-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В четверг, 16 июля, состоятся все 10 матчей. По традиции два заключительных тура играются синхронно, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. В 19:30 начнут «Эйбар» и «Вальядолид» — им ни при каких обстоятельствах не грозит ни понижение в классе, ни еврокубки.

А вот для всех остальных стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Барселоне местный одноимённый клуб сразится с «Осасуной». Формально каталонцы продолжают участвовать в гонке за чемпионство, хотя на деле сомневаться в итогом триумфе мадридского «Реала» невероятно сложно.

Действующий чемпион Испании во всём виноват сам — кризис зашёл слишком далеко. Допущены три осечки — 0:0 с «Севильей», 2:2 с «Сельтой» и 2:2 с «Атлетико». Больше того — во всех случаях дело могло завершиться поражениями, всякий раз соперники имели отличные возможности в концовках.

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Но ситуация и так близка к безвыходной, поскольку «Королевский клуб» одержал девять побед из девяти возможных, вышел на первое место и даже создал комфортный задел. За два тура до окончания первенства подопечные Зинедина Зидана опережают единственного конкурента на четыре пункта.

Для чемпионства «Барселоны» слишком многое должно совпасть. Во-первых, две победы из двух — при любых других раскладах «Реал» получит титул, поскольку имеет преимущество по дополнительным показателям (очные встречи). Во-вторых, сами мадридцы должны набрать не более одного очка. А календарь у них нормальный — «Вильярреал» и «Леганес».

Подопечные Кике Сетьена в первую очередь выйдут сражаться за свою честь. «Осасуне», впрочем, уже тоже ничего не надо, этот клуб провёл очень крепкий сезон и выполнил все поставленные задачи. 48 очков, 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Вообще, красные выглядят здорово. Достаточно сказать, что в предыдущих шести турах они потерпели всего одно поражение, да и то в гостях у «Бетиса» (0:3). Грандов среди соперников не было, но всё же 13 очков из 18 возможных внушают уважение. На своём поле клуб из Памплоны стабильно даёт каталонцам бой.

Вроде бы имеются определённые предпосылки для возникновения проблем у фаворита, если бы не одна проблема. Дело в том, что на «Камп Ноу» всё стабильно проходит в одну калитку. Достаточно посмотреть на результаты шести предыдущих поединков — 7:1, 7:0, 5:1, 4:0, 8:0 и 2:0.

На таком фоне П1 с форой (-2) за 1.91 или П1 + тотал больше 3.5 гола за 2.28 определённо имеют право на жизнь. Мы же предпочтём ставку на гол с 30:00 по конец первого тайма за 2.18. «Барселона» наиболее результативна именно на этом отрезке — аж 18 голов в 36 турах. Ждём гола в раздевалку от Месси и партнёров.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Осасуна» 16 июля 2020

Вообще, «Осасуна» сейчас хороша, а каталонцы нестабильны и вряд ли сами верят в чемпионство. Но на «Камп Ноу» они традиционно уничтожают красных. Вот результаты предыдущих шести матчей — 7:1, 7:0, 5:1, 4:0, 8:0 и 2:0. Игнорировать такие цифры нельзя, так что поверим в высокую результативность.

Ставка №1: «Барселона» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Ставка №2: гол с 30:00 по конец первого тайма за 2.18.