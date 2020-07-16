«Тамбов» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 29-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Волкам» позарез нужны очки, поскольку на кону прописка в РПЛ на следующий сезон. Так что они наверняка будут биться до последнего.



Благо что на стороне тамбовского клуба неплохая статистика домашних матчей. Таковыми их можно считать лишь условно, ведь в родном городе сыграть так и не довелось. И всё же. За 14 игр на своём поле новичок РПЛ умудрился добыть пять побед, наколотить 18 голов, но пропустить 17.



Впрочем, сочинцы после паузы продолжают удивлять. За шесть туров они не смогли забить только «Локомотиву» (0:0). Хотя надо отметить, что соперники были не из робкого десятка: тут и встрепенувшийся «Ахмат» (1:1), и московские «Спартак» (1:0) с «Динамо» (1:1), а также пропустивший меньше всех в чемпионате России «Зенит» (1:2).



На наш взгляд, стоит проверить ставку «обе забьют» за вполне приемлемый коэффициент 1.78. Дело тут ещё и в том, что после паузы «Тамбов» непременно забивал и пропускал в каждой игре».