«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + обе забьют за 2.24.

Под руководством Карло Анчелотти синие провели восемь домашних игр и не потерпели ни одного поражения, хотя в соперниках среди прочих были и «Манчестер Юнайтед» (1:1), и «Лестер Сити» (2:1), и «Ливерпуль» (0:0).



Против «Виллы» также играет и её неудачная гостевая статистика. За 17 выездов в текущем сезоне английской Премьер-лиги она потерпела 12 поражений. А в предыдущих шести играх в гостях проиграла четыре раза с общим счётом 1:10.



На стороне ливерпульцев также статистика личных встреч. В последних девяти играх с бирмингемцами они одержали шесть побед, потерпев лишь два поражения. При этом неудачи неизменно случались в гостях, на своём поле всё обстояло нормально. А на таком фоне лобовая победа «Эвертона» за коэффициент 2.15 смотрится заманчиво.



Также можно проверить вариант 1Х + обе забьют за коэффициент 2.24. Всё же на кону у «Астон Виллы» сохранение прописки в элите Англии, а клубу из Ливерпуля трудно будет найти дополнительный стимул. Да и дома последний пропускает довольно часто: в предыдущих шести играх он не пропустил лишь однажды".