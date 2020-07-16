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«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + обе забьют за 2.24.

Под руководством Карло Анчелотти синие провели восемь домашних игр и не потерпели ни одного поражения, хотя в соперниках среди прочих были и «Манчестер Юнайтед» (1:1), и «Лестер Сити» (2:1), и «Ливерпуль» (0:0).

Против «Виллы» также играет и её неудачная гостевая статистика. За 17 выездов в текущем сезоне английской Премьер-лиги она потерпела 12 поражений. А в предыдущих шести играх в гостях проиграла четыре раза с общим счётом 1:10.

На стороне ливерпульцев также статистика личных встреч. В последних девяти играх с бирмингемцами они одержали шесть побед, потерпев лишь два поражения. При этом неудачи неизменно случались в гостях, на своём поле всё обстояло нормально. А на таком фоне лобовая победа «Эвертона» за коэффициент 2.15 смотрится заманчиво.

Также можно проверить вариант 1Х + обе забьют за коэффициент 2.24. Всё же на кону у «Астон Виллы» сохранение прописки в элите Англии, а клубу из Ливерпуля трудно будет найти дополнительный стимул. Да и дома последний пропускает довольно часто: в предыдущих шести играх он не пропустил лишь однажды".

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За восемь домашних матчей под руководством итальянца «ириски» ни разу не проиграли.
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