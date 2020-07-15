«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз: Карло Анчелотти оставит Грилиша в зоне вылета АПЛ

16 июля «Эвертон» примет «Астон Виллу» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Астон Вилла»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» (16.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже на следующий день стартовал 36-й. 16 июля состоятся четыре поединка, среди них — «Эвертон» — «Астон Вилла». Встреча запланирована на 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Эвертон» после бодрого возвращения в большой футбол заметно притих. Если в первых трёх играх он набрал семь из девяти возможных очков, то в последних трёх турах — лишь одно. Единственная ничья пришлась на домашнюю игру с «Саутгемптоном» (1:1), но и тогда, надо сказать, хозяева выступили в роли догоняющих, пропустив первыми.



В прошлом же туре «ириски» гостили у «Вулверхэмптона» и потерпели разгромное поражение (0:3). Жаловаться на невезение нет смысла — «волки» смотрелись заметно лучше и забрали три очка совершенно заслуженно. Гости сыграли вяло в обороне и ничего не сумели придумать в атаке.



Из-за неудачного отрезка подопечным Карло Анчелотти больше не приходится думать о еврокубках. Сейчас они располагаются на 11-м месте с 45 баллами в копилке. Дистанция до шестого места, на котором, к слову, обосновался тот самый «Вулверхэмптон», составляет целых десять пунктов. Фактически команда просто доигрывает сезон.

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«Астон Вилла» в прошлом туре наконец-то прервала кошмарную десятиматчевую серию без побед. Получилось на своем поле обыграть «Кристал Пэлас» (2:0), который после паузы сильно сдал. В целом бирмингемцы смотрелись интереснее, забили под самый перерыв, а потом удвоили преимущество в середине второго тайма.



Важнейшие три очка оставили «львам» шансы в борьбе за сохранение прописки в АПЛ. Сейчас у них ровно 30 очков и прискорбное предпоследнее место таблице. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре пункта, так что остаётся выжимать максимальный результат из оставшихся трёх туров и надеяться на осечки конкурентов.



Однако сделать это будет сложно, поскольку теперь «Астон Вилле» предстоит непростой выезд к «Эвертону». Последний хоть и сдал перед финишной прямой, но у себя дома явно выйдет фаворитом. Под руководством Карло Анчелотти клуб провел восемь домашних игр и не потерпел ни одного поражения, хотя в соперниках среди прочих были и «Манчестер Юнайтед» (1:1), и «Лестер Сити» (2:1), и «Ливерпуль» (0:0).

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Против «Виллы» также играет и её неудачная гостевая статистика. За 17 выездов в текущем сезоне английской Премьер-лиги она потерпела 12 поражений. А в предыдущих шести играх в гостях проиграла четыре раза с общим счётом 1:10.

На стороне ливерпульцев также статистика личных встреч. В последних девяти играх с бирмингемцами они одержали шесть побед, потерпев лишь два поражения. При этом неудачи неизменно случались в гостях, на своём поле всё обстояло нормально. А на таком фоне лобовая победа «Эвертона» за коэффициент 2.15 смотрится заманчиво.



Также можно проверить вариант 1Х + обе забьют за коэффициент 2.24. Всё же на кону у «Астон Виллы» сохранение прописки в элите Англии, а клубу из Ливерпуля трудно будет найти дополнительный стимул. Да и дома последний пропускает довольно часто: в предыдущих шести играх он не пропустил лишь однажды.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Астон Вилла» 16 июля 2020 года

«Эвертон» после уверенного возвращения порядком сдал, в «Астон Вилла» добыла первую победу за долгое время и будет делать всё возможное, чтобы остаться в АПЛ. Однако у бирмингемцев всё равно маловато шансов зацепиться. Против них играет их неудачная гостевая статистика, в то время как ливерпульцы под руководством Карло Анчелотти у себя дома выглядит солидно. Статистика личных встреч также на стороне синих.



Ставка: «Эвертон» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.24.