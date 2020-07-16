«Реал» — «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч 37-го тура Ла Лиги 16 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.10.

«Оглядываться на сине-гранатовых смысла нет, мадридцы сами решают свою судьбу. Конечно, гораздо приятнее было бы оформить чемпионство в родных стенах, но есть сразу несколько напрягающих факторов. Первый и главный — предыдущая игра состоялась 13 июля, то есть на восстановление имелось всего двое суток.



Скамейка у «Королевского клуба», конечно, заметно выше средней. Да и с «Гранадой» (2:1) они лишних сил не тратили: быстро забили два гола, а дальше перешли в спящий режим. Ничего толком не создали в оставшееся время, но этого и не потребовалось. Хозяева сподобились только на один мяч после потери Каземиро в центре поля.



И всё же нагрузка на футболистов выпадает колоссальная, так что «Реал» наверняка снова будет включаться только на определённых отрезках. Но есть и вторая закавыка. Дело в том, что в пяти предыдущих очных встречах с «Вильярреалом» удалось добыть лишь одну победу. Также состоялось одно поражение и три мирных исхода с неизменным счётом 2:2.



Никаких проблем с мотивацией «жёлтая субмарина» не испытывает. Она занимает пятое место в турнирной таблице Примеры с 57 очками. В зону Лиги чемпионов уже не запрыгнуть, зато в спину дышат «Хетафе» и «Реал Сосьедад», набравшие по 54 балла. Также теоретические шансы сохраняет «Атлетик» из Бильбао (51).



Игнорировать столь серьёзную историю противостояния сложно. Единственное — «Вильярреал» откровенно разочаровал в минувшем туре, уступив просевшему «Реалу Сосьедад» (1:2) в родных стенах. Дело даже не в самом поражении, а в низком качестве футбола.



Хозяева едва волочили ноги, показав слабое движение. У них скамейка ещё короче, а играть тоже пришлось 13 июля. Похоже, сил уже не осталось. Потому встреча с «Реалом» рискует получиться рваной и хаотичной. На дебют команды точно хватит, а вот после перерыва фора мадридцев в глубине состава должна проявиться.



Потому ждём не самую зрелищную игру, в которой шансы хозяев кажутся выше. Мы бы выбирали между двух вариантов. Попроще — тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.78, посмелее — победа «Реала» с разницей в 1-2 мяча за 2.10».