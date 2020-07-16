«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Примеры 16 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Атлетико».

Ставка: «Хетафе» не забьёт за 2.22.

«Хетафе» мотивирован на зависть, сражение за попадание в Лигу Европы в самом разгаре. Пока синие располагаются на шестой строчке с 54 очками. «Реал Сосьедад» уступает только по дополнительным показателям, а «Атлетик» находится в трёх пунктах позади. Вроде бы появляется соблазн сыграть от хозяев, но он натыкается на два бетонных аргумента. Первый — состояние команды.



Всего одна победа в девяти турах после рестарта сезона, да и та на тоненького. Огромные проблемы с созиданием, каждый мяч даётся через кровь, пот и слёзы. И второй — статистика очных встреч. Тут всё ещё печальнее. В 11 предыдущих случаях побеждал АТМД. Больше того — всякий раз он делал это всухую!



В принципе, на таком фоне можно заиграть вполне рабочий коэффициент 3.30. Именно столько дают на победу гостей всухую. Но есть и пара вариантов попроще. Первый — лобовая победа «Атлетико» за приличные 2.45. И второй — «Хетафе» не забьёт за 2.22. Мотивация — хорошая штука, но в последние недели она никак не помогала подопечным Пепе Бордаласа".