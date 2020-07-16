«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Примеры 16 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Атлетико».
Ставка: «Хетафе» не забьёт за 2.22.
«Хетафе» мотивирован на зависть, сражение за попадание в Лигу Европы в самом разгаре. Пока синие располагаются на шестой строчке с 54 очками. «Реал Сосьедад» уступает только по дополнительным показателям, а «Атлетик» находится в трёх пунктах позади. Вроде бы появляется соблазн сыграть от хозяев, но он натыкается на два бетонных аргумента. Первый — состояние команды.
Всего одна победа в девяти турах после рестарта сезона, да и та на тоненького. Огромные проблемы с созиданием, каждый мяч даётся через кровь, пот и слёзы. И второй — статистика очных встреч. Тут всё ещё печальнее. В 11 предыдущих случаях побеждал АТМД. Больше того — всякий раз он делал это всухую!
В принципе, на таком фоне можно заиграть вполне рабочий коэффициент 3.30. Именно столько дают на победу гостей всухую. Но есть и пара вариантов попроще. Первый — лобовая победа «Атлетико» за приличные 2.45. И второй — «Хетафе» не забьёт за 2.22. Мотивация — хорошая штука, но в последние недели она никак не помогала подопечным Пепе Бордаласа".
- 16 июля 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 15 июля 2020
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45