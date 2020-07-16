СПАЛ — «Интер»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А СПАЛ — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.95.

«До этого соперники провели в Серии А пять встреч. Четыре из них закончились победой миланского клуба, а ещё один раз случалась ничья. Букмекеры прекрасно понимают баланс сил, выставляя на победу фавориту скромнейший коэффициент 1.35. И это на чужом поле.



Понятно, что и на этот раз бело-голубым тоже придётся несладко, ведь разница в классе громадна. Также нужно учесть, что они слабо играют у себя дома. В 15 домашних матчах случилось 10 поражений. При этом за всё время было пропущено целых 26 мячей, то есть почти по две штуки в среднем за 90 минут.



Чёрно-синие же, напротив, по набранным очкам на выезде занимают вторую строчку в чемпионате Италии. Они совершили 15 выездов, в которых оформили 30 голов. А также получилось добыть 10 побед — показатель более чем достойный.



Против аутсайдера играют и его неубедительные выступления в последнее время. Дело в том, что за шесть игр после паузы он потерпел пять поражений с общим счётом 1:12. А на таком фоне П2 всухую за коэффициент 2.26 смотрится интересно. Альтернативный вариант — П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.95».