«Кристал Пэлас» — «МЮ»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.06.

«Клуб из Манчестера является одним из претендентов на попадание в Лигу чемпионов, поскольку проваливший возвращение «Лестер Сити» спустился на четвёртое место и имеет в копилке столько же баллов. Да и убежавший в отрыв «Челси» Фрэнка Лэмпарда находится не так далеко — в четырёх пунктах, притом что провёл на игру больше. А в таком случае «МЮ» необходимо просто набирать очки и ждать осечки конкурентов.



В предстоящем поединке особых предпосылок для возникновения проблем не видно. Дело тут в том, что «Кристал Пэлас» после паузы выглядит ужасно. Пять поражений кряду с общим счётом 2:13 — врагу не пожелаешь.



На наш взгляд, заманчиво смотрится П2 с форой (-1.5) за коэффициент 2.06. Лондонцы на своём поле даже в среднем одного забитого гола за игру не имеют, зато в последнее время с обороной проблемы возникают в каждом матче.



У «Манчестер Юнайтед» же с атакой полнейший порядок. В предыдущих пяти турах он сумел наколотить 16 голов, то есть чуть больше трёх мячей в среднем за встречу. При этом, согласно статистике личных встреч, в шести из семи поединков с «орлами» в Лондоне манкунианцы непременно забивали больше одного мяча. Так что ждём от них очередной уверенной победы».