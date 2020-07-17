«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 36-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Уотфорд».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.
«Это чуть ли не главный матч тура, если учесть то, что здесь стоит на кону. Обе команды находятся на границе с зоной вылета, и любая осечка может туда засосать. Так же как и победа по сути будет означать спасение.
«Вест Хэм» свежо и задорно смотрелся в последнее время. Две победы в четырёх последних матчах, включая игру с «Челси». Разгром, учинённый «Норвичу» в последнем туре, тоже выглядел впечатляюще. Подобные победы, неважно над соперником какого уровня, зачастую здорово сказываются на психологическом состоянии команд и помогают добиваться результатов и дальше.
Но и «Уотфорд» стал побеждать, пусть и не так убедительно. Две подряд победы – над «Норвичем» и «Ньюкаслом», причём оба раза волевые.
Если смотреть на команды, то «молотобойцы» всё-таки выглядели убедительнее «шершней» в последнее время. Они лучше физически, разнообразнее в атаке, лучше при стандартах и не зависят от одного человека (Дини), как «Уотфорд».
Поэтому отдам, пожалуй, здесь предпочтение хозяевам, которые должны как минимум не проиграть в не самом зрелищном матче».
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