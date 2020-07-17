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«Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч 36-го тура АПЛ

«Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз Александра Елагина на матч 36-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.23.

«Соперники имеют в активе по 34 очка. Сейчас они находятся буквально на краю пропасти. Очная битва решит очень многое, ведь никто не хочет вылетать в Чемпионшип.

Хозяева стоят на 16-м месте, то есть на ступеньку выше „Уотфорда“ благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. У „молотобойцев“ она составляет минус 15, а у „шмелей“ минус 21. У ближайшего преследователя „Борнмута“ разница намного хуже, а это может сыграть ключевую роль.

У „Вест Хэма“ в концовке сезона два домашних матча. Кроме „Уотфорда“ игра с „Астон Виллой“ в последнем туре. Между этими матчами лондонцы едут на выезд к „Манчестер Юнайтед“, который борется за Лигу чемпионов. Прямо скажем, там шансов будет маловато. „Уотфорду“ предстоит играть на выезде с „Манчестер Сити“, а затем дома с „Арсеналом“.

Фаворитом видится „Вест Хэм“, но напомню, что встречаются прямые конкуренты. Поэтому поставлю на голы и результативный футбол. Мой прогноз — тотал больше 2.5 гола за коэффициент 2.23».

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После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.
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