«Вест Хэм» — «Уотфорд», 17 июля: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча АПЛ
17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.65. Поставить на ничью предлагают за 3.10.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
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После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.
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