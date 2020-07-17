«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 36-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Уотфорд».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.38, обе забьют за 1.92.
«Обе команды не могут считать себя спасёнными от вылета из АПЛ по итогам сезона. Соседи по турнирной таблице, они и очков набрали поровну. Но у «Уотфорда» есть скальп «Ливерпуля». Найджел Пирсон – первый тренер в этом сезоне, который смог обыграть Клоппа в чемпионате Англии.
Свои предыдущие матчи клубы выиграли. «Вест Хэм» продолжил добивание «Норвича» – тот уже вылетел де-факто, и ничто не спасёт команду. А «Уотфорд» обыграл совсем немотивированный «Ньюкасл». К тому же уотфордцы одержали две победы подряд. Похоже, и в этой игре команда может забить. У «Вест Хэма» набрал неплохую форму Мичейл Антонио. Всё-таки покер, хотя и «Норвичу», о чём-то да говорит.
Поставлю на то, что «Вест Хэм» и «Уотфорд» забьют и сохранят прописку в АПЛ на будущий год».
- 17 июля 2020
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
-
08:00
- 16 июля 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:45