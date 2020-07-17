«Вест Хэм» — «Уотфорд»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 36-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Вест Хэм» — «Уотфорд».



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.38, обе забьют за 1.92.



«Обе команды не могут считать себя спасёнными от вылета из АПЛ по итогам сезона. Соседи по турнирной таблице, они и очков набрали поровну. Но у «Уотфорда» есть скальп «Ливерпуля». Найджел Пирсон – первый тренер в этом сезоне, который смог обыграть Клоппа в чемпионате Англии.



Свои предыдущие матчи клубы выиграли. «Вест Хэм» продолжил добивание «Норвича» – тот уже вылетел де-факто, и ничто не спасёт команду. А «Уотфорд» обыграл совсем немотивированный «Ньюкасл». К тому же уотфордцы одержали две победы подряд. Похоже, и в этой игре команда может забить. У «Вест Хэма» набрал неплохую форму Мичейл Антонио. Всё-таки покер, хотя и «Норвичу», о чём-то да говорит.



Поставлю на то, что «Вест Хэм» и «Уотфорд» забьют и сохранят прописку в АПЛ на будущий год».

«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.